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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 6 ЯНВАРЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА ИЗ МИНСКА В АНТАЛЬЮ
11:56 13.12.2022
С 6 января прекращается чартерная программа из Минска в Анталью. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
Первоначально планировалось, что чартер «Белавиа» Минск-Анталья будет летать по субботам вплоть до начала весенне-летнего сезона.
С 11 ноября самолет Минск-Анталья летал по субботам, продолжительность туров варьировалась — 7 / 14 / 21 / 28 ночей.
Туроператоры приняли решение осуществить последний «заборный» рейс 6 января.
«В целом, рынок оценивает программу как достаточно успешную. Впервые удалось продлить сезон чартерных полетов на главный турецкий сезон до новогодних праздников. Учитывая большой объем полетной программы из Минска в ОАЭ (направление, которое в эту пору года предлагает оптимальные погодные условия), осуществление чартерных перелетов в зимний период в Анталью прошло успешно», - прокомментировали в РСТО.
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