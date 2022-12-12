Актуальные вопросы проведения обследований для сбора данных о бедности, объединение обследований и альтернативных источников данных для получения оценок бедности, распространение данных обсуждены на семинаре по гармонизации статистики бедности для измерения прогресса в достижении ЦУР 1 и ЦУР 10 и совещании Группы экспертов по измерению бедности и неравенства.

Мероприятия, организованные Статистическим отделом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), проходили с 7 по 9 декабря в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Белорусскую сторону представляли первый заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич и начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Инна Коношонок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, в ходе семинара Елена Кухаревич рассказала о подходах белорусских статистиков к измерению многомерной бедности. В частности, она отметила важность использования данных и показателей, характерных для конкретной страны, в целях получения детальной картины экономической бедности с учетом различных аспектов жизни (жилищные условия, доступ к услугам, наличие недвижимости и других).

Первый заместитель председателя Белстата также отметила, что для мониторинга достижения Целей устойчивого развития, связанных с ликвидацией бедности и неравенства, возрастает роль показателей, основанных на субъективном восприятии населением своего благополучия.

Более подробно подходами к измерению субъективной бедности в Беларуси с участниками мероприятий поделилась Инна Коношонок.

Выступление белорусской стороны вызвало большой интерес со стороны международного экспертного сообщества. Сегодня передовой опыт белорусских статистиков активно используется при разработке Руководства по измерению субъективной бедности. Эту работу выполняет Целевая группа ЕЭК ООН, в состав которой включен представитель Белстата.