12 декабря 2022 г. состоялись технические консультации в онлайн-формате между Министерством экономики Беларуси и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов по вопросу возможности заключения соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, договоренности о взаимной либерализации доступа на рынки услуг и параметров осуществления инвестиционной деятельности могут стать дополнительным инструментом наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также способствовать достижению синергетического эффекта от либерализации торговли товарами по линии ЕАЭС-ОАЭ.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 9 декабря 2022 г. было принято решение о начале переговоров с ОАЭ по заключению соглашения о свободной торговле товарами.