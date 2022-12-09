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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДСТВО ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБСУДИЛО С BAIKAL EXPRESS ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ


14:28 12.12.2022

Руководства СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 8 декабря 2022 года встретилось с представителями логистической компании Baikal Express в городе Шэньчжэнь.

Как сообщает сайт парка «Великий камень», в ходе встречи стороны обменялись информацией о развитии логистической инфраструктуры индустриального парка и инвестиционных намерениях китайского предприятия, а также планах о строительстве складского бондового центра в «Великом камне».

Компания Baikal Express, созданная в 2014 году, специализируется на оказании комплексных логистических и складских услуг в странах СНГ. Клиентам предлагаются такие решения, как авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, содействие таможенному оформлению и предоставление складов. Филиалы предприятия расположены в разных городах Китая, России и Казахстане.
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