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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 362 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:28 12.12.2022
Более 362 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 362 300 иностранцев: 234 971 гражданин Литвы, 25 389 неграждан и 82 675 граждан Латвии, а также 19 265 граждан Польши», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 4 227 иностранцев: 241 негражданин и 751 гражданин Латвии, 2 804 гражданина Литвы и 431 гражданин Польши.
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