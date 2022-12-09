Более 362 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 362 300 иностранцев: 234 971 гражданин Литвы, 25 389 неграждан и 82 675 граждан Латвии, а также 19 265 граждан Польши», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 4 227 иностранцев: 241 негражданин и 751 гражданин Латвии, 2 804 гражданина Литвы и 431 гражданин Польши.