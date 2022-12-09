МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОХОДИТ В СОЧИ

17:49 09.12.2022 В Сочи проходит заседание двадцатой сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Руководителями делегаций сторон выступают министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, на повестке дня обсуждение хода реализации межправительственного соглашения в области рыбного хозяйства и выполнение протокола девятнадцатой сессии российско-белорусской смешанной комиссии. Стороны обсудят научно-техническое сотрудничество в области рыбного хозяйства, а также вопрос о выделении Беларуси квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 2023 год.