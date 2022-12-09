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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОХОДИТ В СОЧИ
17:49 09.12.2022
В Сочи проходит заседание двадцатой сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства.
Руководителями делегаций сторон выступают министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, на повестке дня обсуждение хода реализации межправительственного соглашения в области рыбного хозяйства и выполнение протокола девятнадцатой сессии российско-белорусской смешанной комиссии.
Стороны обсудят научно-техническое сотрудничество в области рыбного хозяйства, а также вопрос о выделении Беларуси квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 2023 год.
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