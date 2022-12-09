В Минске 9 декабря 2022 года состоялась встреча руководителей Белорусской железной дороги и Российских железных дорог.

Российскую делегацию возглавил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов. Кроме того, в мероприятии приняли участие начальники Московской, Октябрьской и Калининградской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД», взаимодействие их структурных подразделений по организации грузовых и пассажирских перевозок.

Также было подписано Положение о производственном соревновании между коллективами Белорусской железной дороги, Московской и Октябрьской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД».

Основной целью проведения производственного соревнования между тремя соседними железными дорогами является дальнейшее укрепление производственных и социальных связей, повышение качества перевозок, эффективности работы структурных подразделений, обеспечение роста производительности труда и высокого уровня профессионализма работников железных дорог.

Критерии, по которым ведется определение победителей, основаны на выполнении базовых производственных показателей, характеризующих работу предприятий, при безусловном обеспечении безопасности движения поездов и охраны труда.

Традиция проведения производственного соревнования между железными дорогами берет свое начало в 60-х годах прошлого века. В 1962 году состоялась первая дружеская встреча представителей Брянского, Гомельского и Конотопского отделений тогда еще бывшего СССР.

В 2005 году было решено возобновить соревнования между дорогами. Тогда же было подписано Соглашение о производственном соревновании между Московской и Белорусской железными дорогами и с тех пор подведение итогов производственного соревнования между железными дорогами проводилось на регулярной основе.

С 2022 года в производственном соревновании будет участвовать и коллектив Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».