Неделя Индии пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, старт тематическим мероприятия даст визит посла Индии в Беларуси Алока Ранджана Джа. Дипломат посетит 12 декабря факультет социокультурных коммуникаций (ФСК). Встреча пройдет с участием руководства БГУ, деканов, преподавателей и студентов вуза.

Гостям факультета покажут многофункциональный кабинет индийской культуры, основанный в 2020 году при поддержке Посольства Индии в Беларуси. Здесь проходят занятия по исследованию хинглиша, представляющего симбиоз английского и различных языков Индии, проводят видеоконференции, тематические лекции, встречи и культурные мероприятия, работает Центр индийского кино. Над разработкой дизайна кабинета и его реализацией работали студенты кафедры коммуникативного дизайна ФСК. В основу концепции положена идея географического, культурного разнообразия и контрастов Индии. Будущие дизайнеры выполнили роспись стен в разных индийских стилях, передали экзотику, яркость и колорит этой страны.

13 декабря станет Днем индийского кино. Документальную ленту «Тростниковая свирель вечности» покажут на ФСК. Фильм посвящен творчеству индийского писателя, поэта, композитора, художника и общественного деятеля Рабиндраната Тагора. Перевод картины с английского языка на русский сделали студенты ФСК по заказу посольства Индии. Также показы индийский фильмов запланированы на всех факультетах вуза в течение недели.

В этот же день, 13 декабря, в здании ректората (ул. Бобруйская, 5а) откроется выставка картин студентов-дизайнеров БГУ.

Организаторами мероприятий выступают БГУ и посольство Индии в Беларуси.