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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ЕАЭС И СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ СНГ


14:54 09.12.2022

Делегация Беларуси во главе с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским приняла участие в 40-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза и 75-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств, которые сегодня состоялись в Актау.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, ряд тем, вынесенных на рассмотрение в рамках встреч, были инициированы белорусской стороной.

Так, на заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС приняты соответствующие решения по вопросам, касающимся проставления отметок таможенных органов на документах при выпуске по процедуре таможенного транзита ввезенных ж/д транспортом товаров; применения единых подходов при отнесении физических лиц к лицам государства-члена Евразийского экономического союза или к иностранным лицам при временном ввозе ими на территорию ЕАЭС зарегистрированных в других государствах авто для личного пользования; совершенствования таможенных операций в отношении отдельных видов товаров.

На заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ одобрены подготовленные белорусскими таможенниками Методические рекомендации к правилам оборудования транспортных средств для перевозки товаров под таможенными пломбами и использования их в практической деятельности.

Утверждены изменения в единую ТН ВЭД СНГ и применение таких изменений с 1 января 2023 года, а также Регламент обмена между таможенными органами государств-участников СНГ информацией о товарах, в отношении которых компетентным органом установлены нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Утвержден и План работы СРТС СНГ на 2023 год, в который белорусской стороной внесены вопросы, касающиеся ввоза физическими лицами товаров в разукомплектованном виде и подходов по указанию сведений о весе брутто товаров.

Принятые на мероприятиях решения направлены на дальнейшее совершенствование практического взаимодействия таможенных служб государств-членов ЕАЭС и государств-участников СНГ по различным направлениям деятельности в сфере таможенного регулирования.
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