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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КГК БЕЛАРУСИ И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
13:44 09.12.2022
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в семинаре по обмену опытом Счетной палаты Российской Федерации в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств – участников СНГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, тема семинара - «Методология и опыт проведения аудита в сфере государственных закупок».
С докладами и презентациями выступили представители Департамента аудита в сфере закупок и энергетического комплекса Счетной палаты Российской Федерации.
Специалисты рассказали о методиках проведения аудитов в сфере государственных закупок, о типовых нарушениях, выявляемых Счетной палатой в сфере госзакупок. Особое внимание участники семинара уделили информатизации аудита, использованию цифровых инструментов и ИТ-решений при его проведении.
В мероприятии приняли участие представители высших органов финансового контроля государств – участников СНГ.
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