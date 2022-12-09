Правительство Беларуси разрешило дальнобойщикам из стран Европейского союза транзит лекарств в Россию. Об этом говорится в постановлении Совмина № 837 от 7 декабря 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, изменения внесены в постановление правительства № 247 от 22 апреля 2022 г.

Напомним, ранее был разрешен проезд через территорию Беларуси европейских грузовиков, которые доставляют готовые лекарства, в том числе и нерасфасованные, внесенные в госреестр средств Беларуси и ЕАЭС. Теперь к их числу отнесены лексредства, которые внесены в «Государственный реестр лекарств Российской Федерации».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.