|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ДАЛЬНОБОЙЩИКАМ ИЗ ЕС ТРАНЗИТ ЛЕКАРСТВ В РОССИЮ
12:42 09.12.2022
Правительство Беларуси разрешило дальнобойщикам из стран Европейского союза транзит лекарств в Россию. Об этом говорится в постановлении Совмина № 837 от 7 декабря 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, изменения внесены в постановление правительства № 247 от 22 апреля 2022 г.
Напомним, ранее был разрешен проезд через территорию Беларуси европейских грузовиков, которые доставляют готовые лекарства, в том числе и нерасфасованные, внесенные в госреестр средств Беларуси и ЕАЭС. Теперь к их числу отнесены лексредства, которые внесены в «Государственный реестр лекарств Российской Федерации».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
Курсы в банках
на 09.12.2022
Конвертация в банках
на 09.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте