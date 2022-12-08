Представитель Минприроды принял участие в круглом столе по реализации Базельской конвенции, который состоялся 7 декабря 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, на мероприятии рассматривалось учебное пособие по контролю за трансграничным перемещением отходов электронного и электрического оборудования в соответствии с положениями Базельской конвенции и принципами экологически безопасного управления, разработанное Программой UNITAR/SCYCLE, а также процедуры экспорта, импорта и контроля за трансграничным перемещением отходов электрического и электронного оборудования.

В ходе круглого стола консультант управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Екатерина Чичко представила обзор законодательства в области контроля за трансграничным перемещением опасных отходов в стране.

Участниками круглого стола был отмечен положительный опыт Беларуси в реализации положений Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, в особенности высокий уровень организации проводимой в государстве работы по предотвращению незаконного оборота опасных отходов.

Организаторами круглого стола выступили Региональный центр Базельской конвенции в Братиславе (Словакия) и Программа UNITAR/SCYCLE при поддержке Секретариата Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.