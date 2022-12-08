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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И АН ТАТАРСТАНА ОПРЕДЕЛЯТ ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ


10:16 09.12.2022

НАН Беларуси и Академии наук Республики Татарстан определят десять наиболее результативных проектов научно-технического сотрудничества. Такая договоренность достигнута 8 декабря 2022 года в ходе переговоров председателя президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова с президентом Академии наук Республики Татарстан Мякзюмом Салаховым.

Как отметил в ходе встречи Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Татарстаном.

«Мы сегодня активно взаимодействуем с целым рядом научных центров Российской Федерации. Сотрудничество с Татарстаном является для нас приоритетным. В ближайшее время необходимо выделить десять приоритетных конкретных проектов научно-технического сотрудничества, которые будут наиболее результативными и взаимовыгодными на благо наших экономик и общества», - подчеркнул Владимир Гусаков.

В свою очередь Мякзюм Салахов отметил, что Академия наук Республики Татарстан давно и плодотворно работает с научными организациями НАН Беларуси и полностью открыта для сотрудничества с учеными НАН Беларуси по всем сферам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на переговорах обсуждено текущее состояние сотрудничества НАН Беларуси и научных организаций Татарстана, перспективные направления развития взаимодействия. Гости подробно ознакомились с последними разработками ученых НАН Беларуси, которые представлены на постоянно действующей выставке "Достижения отечественной науки - производству".

Кроме того, отмечено, что в сентябре 2022 года подписана «Дорожная карта» научно-технического сотрудничества между НАН Беларуси и Академией наук Республики Татарстан. Данное взаимодействие необходимо активно развивать. По мнению сторон, наиболее перспективными являются исследования в таких областях, как: химия, нефтехимия, микробиология, биотехнологии, агропромышленные технологии, энергетика, климатология, гуманитарные науки.
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