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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОФИС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БЕЛТПП ОТКРЫЛСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ


09:18 09.12.2022

В Екатеринбурге 7 декабря 2022 года открылся офис представителя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, представителем БелТПП назначен Иван Булавин, известный в деловых кругах бизнесмен и меценат.

Как отметил руководитель отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук, цель создания офиса представителя БелТПП – координация деятельности по развитию социальных, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Беларусью и Свердловской областью, укрепление связей между торгово-промышленными палатами Уральского региона и Беларуси.

Представительство открыто с целью продвижения белорусских товаров на рынке Свердловской области. Если данная инициатива и начинание окажется успешным, в дальнейшем планируется освоить соседние российские регионы.
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