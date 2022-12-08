В Екатеринбурге 7 декабря 2022 года открылся офис представителя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, представителем БелТПП назначен Иван Булавин, известный в деловых кругах бизнесмен и меценат.

Как отметил руководитель отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук, цель создания офиса представителя БелТПП – координация деятельности по развитию социальных, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Беларусью и Свердловской областью, укрепление связей между торгово-промышленными палатами Уральского региона и Беларуси.

Представительство открыто с целью продвижения белорусских товаров на рынке Свердловской области. Если данная инициатива и начинание окажется успешным, в дальнейшем планируется освоить соседние российские регионы.