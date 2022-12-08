Беларусь и Россия разрабатывают дорожную карту по сотрудничеству в сфере подготовки кадров для атомной энергетики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» будет развиваться как по вопросам кадрового обеспечения эксплуатации БелАЭС, так и в области подготовки кадров для сферы обращения с радиоактивными отходами.

Перспективы партнерства по данным направлениям обсуждались на недавней встрече представителей Министерства энергетики с экспертами технической и корпоративной академий «Росатома», а также концерна «Росэнергоатом». В настоящее время стороны работают над выполнением достигнутых договоренностей.

За годы реализации национальной ядерной энергетической программы Беларусь сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание и функционирование системы подготовки и повышения квалификации кадров.

За последние 10 лет на Белорусскую атомную электростанцию принято по распределению и перераспределению более 800 выпускников профильных специальностей белорусских вузов и учреждений среднего специального образования. Разработана соответствующая государственная программа, важной составляющей которой стало обучение молодых специалистов во взаимодействии с российскими учебными заведениями и центрами. В их числе - Ивановский государственный энергетический университет, Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ» (Обнинск).

«При содействии российских специалистов на Белорусской АЭС создан современный учебно-тренировочный центр с полномасштабным тренажером, который позволяет осуществлять теоретическую и практическую подготовку персонала. Белорусские атомщики регулярно проходят стажировку на атомных станциях России», - отмечают в Минэнерго.