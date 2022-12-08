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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЙ СЕМИНАР
15:19 08.12.2022
В Минске прошел второй белорусско-польский семинар.
Его инициаторами выступили Белорусская торгово-промышленная палата и Белорусско-польская торгово-промышленная палата.
Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», мероприятие организовано с учетом значительного интереса деловых кругов двух стран к темам предыдущего семинара, состоявшегося 23 ноября.
Общение проходило на площадке БелТПП и в онлайн-формате. Участниками встречи стали около 200 представителей белорусских и польских предприятий и организаций. В роли спикеров выступали представители БелТПП и Белорусско-польской ТПП, а также дипломаты двух стран. В семинаре принимал участие заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Кривецкий.
В ходе семинара продолжилось ознакомление представителей бизнеса с особенностями работы в сложившихся условиях, возможностями и инструментами развития двусторонних экономических связей.
При участии специалистов Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел, Национального агентства инвестиций и приватизации, Польского агентства инвестиций и торговли, Ассоциации польского бизнеса, юридических, страховых компаний двух стран обсуждались актуальные вопросы, связанные с санкционными ограничениями и их влиянием на экономическое состояние и планы развития предприятий. В ходе семинара рассматривались способы урегулирования международных коммерческих споров в условиях санкций. Большое внимание уделялось теме содействия встречному движению деловых кругов Беларуси и Польши.
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