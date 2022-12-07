До конца текущего года планируется подписать план мероприятий по сотрудничеству на 2023-2024 г. между Министерством образования Беларуси и Министерством просвещения России. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся в Москве встречи министра образования Беларуси Андрея Иванца с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в ходе переговоров обсуждены вопросы разработки проекта совместного обучения учащихся из Беларуси и Российской Федерации в Полоцком кадетском корпусе, белорусско-российского сотрудничества в сфере обмена опытом и научно-методического сопровождения деятельности педагогических классов, разработки совместного предложения программы в области профессионально-технического и среднего специального образования, взаимодействия Национального детского технопарка с Образовательным центром “Сириус”.

Будет продолжена работа по разработке российско-белорусского учебно-методического пособия серии «Россия и Беларусь: страницы общей истории» и др.