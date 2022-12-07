Лукашенко 8-9 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где в Бишкеке примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает его пресс-служба.

Повестка саммита ЕАЭС - около двух десятков пунктов. Главы государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.

Ожидается, что во время заседания Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик.