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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
15:16 07.12.2022
Лукашенко 8-9 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где в Бишкеке примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает его пресс-служба.
Повестка саммита ЕАЭС - около двух десятков пунктов. Главы государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.
Ожидается, что во время заседания Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик.
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