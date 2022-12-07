Заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич 6 декабря 2022 г. на 77-й сессии ГА ООН представил позицию Беларуси по вопросам оказания гуманитарной помощи, в том числе в контексте международного чернобыльского сотрудничества.

Заместитель министра отметил, что международная солидарность вокруг Чернобыля в течение десятилетий сближала правительства и простых людей из Беларуси и многих иностранных государств, стала лучшим образцом народной дипломатии и деполитизированного международного сотрудничества.

Белорусский дипломат обратил внимание на то, что за более чем 35-летний период Беларусь стала полноправным партнером и страной-экспертом, имеющей опыт преодоления последствий масштабной техногенной катастрофы, и готова делиться научно-практическим опытом в медицине и экологии, производстве чистых продуктов, рекультивации земель, готовности к чрезвычайным ситуациям. Белорусский народ является уникальным народом, который перерос свою трагедию и осознанно принял мирный атом, построив Белорусскую атомную станцию.

Ю. Амбразевич призвал отказаться от сиюминутной политизации и задуматься над стратегической важностью сохранения результатов международного чернобыльского сотрудничества, сконцентрированного сегодня прежде всего в Беларуси.

Подчеркнул, что слепые санкции напрямую затронули простых людей, значительно сократив возможности международной технической помощи, которую привлекало правительство для укрепления и дополнения национальных программ, направленных на развитие потенциала пострадавших территорий. Правительство уже восполнило эти потери из внутренних источников. Белорусы – солидарный народ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, заместитель министра принял участие в организованном Постоянным представительством Казахстана при ООН при поддержке Управления ООН по вопросам разоружения форуме «Перспективы следующего обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия».

В своем выступлении дипломат отметил, что, несмотря на текущие разногласия и подходы в отношении вопросов международной повестки дня, «мы все можем согласиться с тем, что ДНЯО является ключевым элементом не только глобального режима нераспространения, но и всей системы международной безопасности».

В ходе форума Ю. Амбразевич подчеркнул, что сегодня миру нужен диалог в духе Сан-Франциско, который бы учитывал интересы всех заинтересованных сторон, не разделяя государства на «проигравших и победителей».

В ходе встречи по тематике ядерного нераспространения состоялась краткая беседа заместителя министра с заместителем генерального секретаря ООН, Высоким представителем по вопросам разоружения Исуми Накамицу. Ю.Амбразевич проинформировал собеседницу о приоритетах председательства Беларуси в ОДКБ. Обсуждены перспективы сотрудничества ОДКБ и Управления ООН по вопросам разоружения, в том числе организация совместного мероприятия по тематике резолюции СБ ООН 1540 в отношении предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

В ходе встречи с председателем Генассамблеи ООН Чабой Кёрёши обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности в контексте вооруженного конфликта на Украине.

Особое внимание было уделено реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в условиях массированного использования государствами односторонних экономических санкций. Заместитель министра подчеркнул необходимость учета странами ООН фактического влияния экономических ограничений на возможности затрагиваемых ими стран по достижению целей социально-экономического развития. Призвал к проведению независимой оценки влияния односторонних принудительных мер на региональную и глобальную торговлю и международные экономические отношения.