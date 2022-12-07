В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене с 28 ноября по 2 декабря прошла очередная координационная встреча по обсуждению проектов международной технической помощи МАГАТЭ для Беларуси, в которой в составе белорусской делегации принял участие Госатомнадзор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзоа, на мероприятии были обсуждены вопросы реализации текущего проекта технической помощи МАГАТЭ «Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС». Уточнены сроки, формат и ответственные за выполнение мероприятий проекта.

Достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству с МАГАТЭ в рамках проектной деятельности.

В ходе обсуждения также рассмотрены вопросы реализации проектов технической помощи МАГАТЭ на новый проектный цикл, начало которого планируется в 2024 году