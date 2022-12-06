9 декабря в Солнечногорском районе Московской области откроется «БЕЛРУ МАРКЕТ».

Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллегпром», в нем на 400 м2 будут представлены более 3000 наименований товаров от полутора десятков белорусских компаний – Добрушского фарфорового завода, стеклозавода «Неман», Оршанского льнокомбината, «БПХО», «Бархим» и других.

Открытие второго розничного магазина запланировано на апрель 2023 года, а уже в начале будущего года заработает интернет-магазин belrumarket.org с доставкой по всей России.