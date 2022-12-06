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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТКРОЕТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
17:42 06.12.2022
9 декабря в Солнечногорском районе Московской области откроется «БЕЛРУ МАРКЕТ».
Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллегпром», в нем на 400 м2 будут представлены более 3000 наименований товаров от полутора десятков белорусских компаний – Добрушского фарфорового завода, стеклозавода «Неман», Оршанского льнокомбината, «БПХО», «Бархим» и других.
Открытие второго розничного магазина запланировано на апрель 2023 года, а уже в начале будущего года заработает интернет-магазин belrumarket.org с доставкой по всей России.
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