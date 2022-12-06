Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник и президент Татарстана Рустам Минниханов 5 декабря 2022 года обсудили потенциал двустороннего промышленного сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны, в частности, обсудили заинтересованность и готовность участия ОАО «МАЗ» и ОАО «Белкоммунмаш» в обновлении пассажирского транспортного комплекса Татарстана, в том числе по поставкам автобусов, троллейбусов, трамвайных вагонов и электробусов, а также по созданию СП по производству трамвайных вагонов.

Высказана возможность поставки белорусской техники с использованием механизмов поддержки экспорта.

В повестке были также вопросы поставок белорусскими предприятиями станкоинструментальной промышленности станочного оборудования в рамках программ технического перевооружения и модернизации промышленных предприятий Республики Татарстан.

Александр Рогожник подчеркнул, что сотрудничество с Республикой Татарстан в промышленной сфере носит долгосрочный и конструктивный характер. За январь-сентябрь товарооборот подведомственных Минпрому предприятий с Татарстаном увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 270 млн долларов. Объем экспорта продукции машиностроения возрос на 52% до 198 млн долларов. Основу экспорта составили поставки металлопродукции ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК», грузовой техники ОАО «МАЗ», тракторов ОАО «МТЗ», кормо- и зерноуборочной техники ОАО «Гомсельмаш».

Наряду с организацией поставок белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники продолжается совместная работа по реализации кооперационных проектов между промышленными предприятиями сторон.

Во время встречи стороны подтвердили готовность к активному промышленному диалогу – укреплению контактов между субъектами хозяйствования, развитию промышленной инфраструктуры, увеличению объемов товарооборота.