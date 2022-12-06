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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК И ХОШИМИН НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ НОМЕНКЛАТУРУ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ
10:47 06.12.2022
В историческом здании городской Ратуши 5 декабря 2022 года прошла встреча заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич с зампредом Народного комитета Хошимина Во Ваном Хуаном.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, на встрече обсуждалось совместное обучение врачей, туризм, расширение номенклатуры торговли товарами и услугами, проведение дней Вьетнама в Минске и Минска во Вьетнаме.
Вьетнамский мегаполис (более 10 миллионов жителей) интересует подготовка врачей (особенно педиатров) в минских вузах, восстановление туристических потоков к доковидному уровню, проекты по городскому транспорту, поставкам грузовиков и мотоциклов, отечественный легпром и кондитерские изделия.
Минск и Хошимин договорились максимально оперативно проработать всю повестку двухсторонних интересов и реализовать их уже в 2023 году.
Хошимин является крупнейшим финансово-экономическом центром Южного Вьетнама. Объем рынка превышает 50 млрд долларов в год.
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