В историческом здании городской Ратуши 5 декабря 2022 года прошла встреча заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич с зампредом Народного комитета Хошимина Во Ваном Хуаном.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, на встрече обсуждалось совместное обучение врачей, туризм, расширение номенклатуры торговли товарами и услугами, проведение дней Вьетнама в Минске и Минска во Вьетнаме.

Вьетнамский мегаполис (более 10 миллионов жителей) интересует подготовка врачей (особенно педиатров) в минских вузах, восстановление туристических потоков к доковидному уровню, проекты по городскому транспорту, поставкам грузовиков и мотоциклов, отечественный легпром и кондитерские изделия.

Минск и Хошимин договорились максимально оперативно проработать всю повестку двухсторонних интересов и реализовать их уже в 2023 году.

Хошимин является крупнейшим финансово-экономическом центром Южного Вьетнама. Объем рынка превышает 50 млрд долларов в год.