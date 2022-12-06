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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВТОГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТКРЫТА НА ТЕРРИТОРИИ ООО «ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН»
09:12 06.12.2022
На территории ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Елабужского района особой экономической зоны «Алабуга» 5 декабря 2022 года состоялось открытие автогазонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, объект построен с целью обеспечения собственной потребности при организации производства тракторов на газомоторном топливе и обслуживания собственного автопарка ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», работающего на газодизельном топливе, а также другого транспорта предприятий особой экономической зоны «Алабуга».
Сумма капиталовложений в проект составила порядка 150 млн российских рублей. АГНКС позволяет обслуживать транспорт до 150 заправок в сутки.
В настоящее время в собственном автопарке имеется 30 единиц техники на газомоторном топливе. В перспективе на газомоторное топливо планируется переоборудовать весь имеющийся собственный транспорт (до 80 единиц техники), что позволит снизить себестоимость в обслуживании транспорта и увеличить конкурентоспособность техники.
ООО «МТЗ Татарстан» – крупнейший проект Минского тракторного завода на территории России. Компания представляет собой собственное сборочное производство тракторной техники, полный спектр услуг сервисного обслуживания, широкую дилерскую сеть в регионах России.
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