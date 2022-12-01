МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИЕЙ ШАНЬДУНЬ

15:41 02.12.2022 Витебская область развивает сотрудничество с китайской провинцией Шаньдунь. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета. В частности, в режиме видеоконференц-связи подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом экономики Витебского облисполкома и Административным комитетом Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС». Соглашение даст возможность привлечь к совместному диалогу витебские инновационные предприятия, организации, применяющие передовые технологии, обеспечивающие конкурентоспособность Республики Беларусь. Онлайн-встреча стала основой для развития сотрудничества регионов в научно-технической и инновационной сферах и познакомила китайских партнеров с туристическим и оздоровительным потенциалом Браславского района Витебской области.