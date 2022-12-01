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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИЕЙ ШАНЬДУНЬ
15:41 02.12.2022
Витебская область развивает сотрудничество с китайской провинцией Шаньдунь. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
В частности, в режиме видеоконференц-связи подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом экономики Витебского облисполкома и Административным комитетом Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС».
Соглашение даст возможность привлечь к совместному диалогу витебские инновационные предприятия, организации, применяющие передовые технологии, обеспечивающие конкурентоспособность Республики Беларусь.
Онлайн-встреча стала основой для развития сотрудничества регионов в научно-технической и инновационной сферах и познакомила китайских партнеров с туристическим и оздоровительным потенциалом Браславского района Витебской области.
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