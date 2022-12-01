В Минске с визитом находится делегация производителей медицинского оборудования из Китайской Народной Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, представители компаний Shanghai Electric Medical Group, Meddivant Medical Instrument Co., Nielinuo Medical Instrument посетили Республиканский научно-практический центр медицинских технологий. На встречах обсуждались вопросы производства и оснащения белорусских учреждений здравоохранения современной высокотехнологичной медицинской техникой крупнейших китайских производителей.

Кроме того, обсуждены возможности сервисного обслуживания медицинской техники, поставки запасных частей и другие вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.

В ходе переговоров специалисты УП «ЦЭИЗ» проинформировали китайских производителей о механизме регистрации и особенностях обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории Беларуси.