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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ОСНАСТИТЬ КИТАЙСКОЙ МЕДТЕХНИКОЙ
14:25 02.12.2022
В Минске с визитом находится делегация производителей медицинского оборудования из Китайской Народной Республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, представители компаний Shanghai Electric Medical Group, Meddivant Medical Instrument Co., Nielinuo Medical Instrument посетили Республиканский научно-практический центр медицинских технологий. На встречах обсуждались вопросы производства и оснащения белорусских учреждений здравоохранения современной высокотехнологичной медицинской техникой крупнейших китайских производителей.
Кроме того, обсуждены возможности сервисного обслуживания медицинской техники, поставки запасных частей и другие вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.
В ходе переговоров специалисты УП «ЦЭИЗ» проинформировали китайских производителей о механизме регистрации и особенностях обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории Беларуси.
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