Делегация Приморского края России во главе с руководителем региона Олегом Кожемяко ознакомилась с работой предприятий СЭЗ «Брест» в рамках визита 29-30 ноября в Брестскую область.

Как сообщает сайт СЭЗ, вместе с председателем Брестского облисполкома глава Приморского края осмотрел мощности УП «Гефест-техника», побывал в цехах предприятия, обсудил вопрос логистики для увеличения поставок продукции в Приморский край.

Сейчас технику «Гефест» можно найти в крупных торговых сетях края. Спросом пользуются электрические, газовые и газоэлеткрические плиты, встраиваемая техника, воздухоочистители, настольные плиты. Как отметил губернатор края, покупателей привлекают качество и приемлемая цена товаров.

Одновременно министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц ознакомился с работой предприятия-резидента СЭЗ «Брест» – СП «Санта Бремор» ООО. Директор СП «Санта Бремор» Сергей Недбайлов рассказал о работе компании, выпускаемой продукции, поставках в Приморский край. Андрей Бронц побывал в цехах завода, где ознакомился с организацией производственного процесса.