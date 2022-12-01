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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ РФ ОЗНАКОМИЛАСЬ С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СЭЗ «БРЕСТ»
13:27 02.12.2022
Делегация Приморского края России во главе с руководителем региона Олегом Кожемяко ознакомилась с работой предприятий СЭЗ «Брест» в рамках визита 29-30 ноября в Брестскую область.
Как сообщает сайт СЭЗ, вместе с председателем Брестского облисполкома глава Приморского края осмотрел мощности УП «Гефест-техника», побывал в цехах предприятия, обсудил вопрос логистики для увеличения поставок продукции в Приморский край.
Сейчас технику «Гефест» можно найти в крупных торговых сетях края. Спросом пользуются электрические, газовые и газоэлеткрические плиты, встраиваемая техника, воздухоочистители, настольные плиты. Как отметил губернатор края, покупателей привлекают качество и приемлемая цена товаров.
Одновременно министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц ознакомился с работой предприятия-резидента СЭЗ «Брест» – СП «Санта Бремор» ООО. Директор СП «Санта Бремор» Сергей Недбайлов рассказал о работе компании, выпускаемой продукции, поставках в Приморский край. Андрей Бронц побывал в цехах завода, где ознакомился с организацией производственного процесса.
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