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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНДИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА ПЛАНИРУЮТ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ


12:38 02.12.2022

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) расширило партнерскую сеть в Индии. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках белорусско-индийского бизнес-форума, который прошел в Нью-Дели 9 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, новыми партнерами агентства стали торгово-промышленные палаты Inventivepreneur Chamber of Commerce and Industries, IMC Chamber of Commerce and Industry, а также бизнес-союз All India Association of Industries.

Контактная сеть партнеров позволяет агентству значительно повысить охват индийского бизнеса. Например, только торговая палата IMC со штаб-квартирой в Мумбаи насчитывает 5 тысяч членов и представляет более 400 тысяч предприятий по всей Индии. Стороны договорились регулярно обмениваться информационными и аналитическими материалами по вопросам ведения бизнеса в Беларуси, а также содействовать экономическому сотрудничеству между белорусскими и индийскими компаниями в инвестиционной сфере.

«Агентство будет оказывать содействие индийским предпринимателям, предприятиям и организациям в реализации прямых иностранных инвестиций Республику Беларусь», – прокомментировал соглашения директор НАИП Дмитрий Красовский.

В рамках бизнес-форума Дмитрий Красовский презентовал индийскому бизнесу инвестиционную привлекательность Беларуси, а также обсудил с коллегами возможности для сотрудничества.

«Важным результатом нашего визита могу назвать установление контакта с более чем 20 представителями индийского бизнеса. – отметил директор агентства. – Трое из них уже проявили интерес к инвестированию и реинвестированию в Беларусь. На данный момент планируем провести ряд встреч на территории нашей страны для обсуждения взаимовыгодных форм экономического и делового сотрудничества».

По словам Дмитрия Красовского, индийские деловые круги положительно отнеслись к предложению посетить Беларусь с бизнес-миссией в 2023 году.
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