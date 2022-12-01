Делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 37-й Пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоявшихся в Душанбе (Таджикистан).

В мероприятиях Пленарной сессии ЕАГ приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), Группы «Эгмонт», а также государств и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе мероприятий Пленарное заседание заслушало отчет о прогрессе Беларуси в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, отметив прогресс нашей страны в совершенствовании национальной антиотмывочной системы. Следующий отчет о прогрессе должен быть представлен Республикой Беларусь через 3 года.

Участники Пленарного заседания также рассмотрели наилучшие практики, типологии и опыт автоматизации аналитической деятельности по вопросам ПОД/ФТ, свой опыт продемонстрировали представители Департамента финансовых расследований.

Пленарное заседание ЕАГ дало положительную оценку итогам второй Международной олимпиады по финансовой безопасности, проведенной по инициативе Российской Федерации с мая по октябрь 2022 года, где белорусские студенты завоевали 2 награды.

Решением Пленарного заседания по итогам открытого голосования представитель от Республики Беларусь был избран сопредседателем рабочей группы ЕАГ по типологиям, противодействию финансирования терроризма и преступности.

Кроме того, состоялся 9-й конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов в системе противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового поражения (ПОД/ФТ) в государствах-членах ЕАГ. Представленное Комитетом государственного контроля расследование стало победителем этого престижного ежегодного конкурса.

Также в Душанбе состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР), членом которого является Департамент финансового мониторинга. Подразделения финансовой разведки – члены СРФПР подтвердили намерение расширять взаимодействие и дальнейшее сотрудничество в рамках данной организации.

ЕАГ – международная межправительственная организация, образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств – членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с общепризнанными международными стандартами в указанной сфере. Членами ЕАГ являются 9 стран – Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Интересы Беларуси в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.