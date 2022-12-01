Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» и технопарк Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила глава администрации СЭЗ Антонина Ежова.

«Таким образом мы закрепили взаимный интерес и намерения о взаимодействии», - прокомментировала Антонина Ежова.

В презентациях во время посещения АО «Технопарк Санкт-Петербурга» стороны обозначили возможности своей бизнес-среды, также наметили актуальные направления для дальнейшего сотрудничества.

В делегацию от Гомельской области вошли представители администрации СЭЗ «Гомель-Ратон», технопарка «Коралл» и Гомельского облисполкома.