|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» И ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:07 02.12.2022
Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» и технопарк Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила глава администрации СЭЗ Антонина Ежова.
«Таким образом мы закрепили взаимный интерес и намерения о взаимодействии», - прокомментировала Антонина Ежова.
В презентациях во время посещения АО «Технопарк Санкт-Петербурга» стороны обозначили возможности своей бизнес-среды, также наметили актуальные направления для дальнейшего сотрудничества.
В делегацию от Гомельской области вошли представители администрации СЭЗ «Гомель-Ратон», технопарка «Коралл» и Гомельского облисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
Курсы в банках
на 02.12.2022
Конвертация в банках
на 02.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте