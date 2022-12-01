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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ $128,5 МЛН
10:30 02.12.2022
За январь-сентябрь 2022 г. товарооборот Беларуси и Армении составил $128,5 млн. Такую цифру озвучил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на состоявшейся 1 декабря 2022 г. встрече с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.
Он отметил высокую эффективность взаимодействия с армянской стороной, что подтверждается как цифрами товарооборота, так и уровнем взаимодействия в рамках интеграционных структур (ЕЭК, СНГ, ОДКБ и др.).
«Двусторонние торгово-экономические связи Беларуси и Армении характеризуются поступательным ростом взаимного товарооборота. Если в 2021 г. товарооборот составлял $97,2 млн, то уже по итогам января-сентября 2022 г. товарооборот составил $128,5 млн», - отметил Алексей Богданов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на встрече состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе создания торгового дома Армении в Беларуси и наращивания поставок армянских товаров критического импорта в нашу страну.
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