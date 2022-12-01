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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ БЕЛАРУСИ ВКЛЮЧЕНО В СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
09:55 02.12.2022
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (Комитет ЮНЕСКО) в ходе 17-й сессии (Рабат, Марокко) 1 декабря 2022 г. принял решение о включении «Соломоплетения Беларуси» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.
«Белорусское ремесло соломоплетения – это комплекс знаний, навыков и художественных приемов обработки соломы, а также представлений о духовной ценности и символизме этого материала и изделий. История соломоплетения насчитывает несколько столетий. Сначала это было исключительно крестьянское ремесло, но позже им стали заниматься и горожане. Из соломы изготавливают различную утварь, головные уборы, игрушки и аксессуары. Пластичность и художественный потенциал соломы гармонично и мастерски раскрываются в лучших образцах народного искусства», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что современное искусство соломоплетения в Беларуси основано на народных традициях и постоянно обогащается творческими достижениями отдельных мастеров. Они «умело используют выразительный, декоративный и пластичный потенциал соломки, традиционные знания и навыки, которые постоянно обогащают новыми художественными методами и приемами».
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