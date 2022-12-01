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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВОЗ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


09:16 02.12.2022

В Минске 1 декабря состоялась встреча директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Дмитрия Рузанова и представителя ВОЗ в Беларуси Сергея Диордицы.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере планирования кадровых ресурсов в системе здравоохранения, внедрения новой версии международного классификатора болезней МКБ-11, порядок планирования расходов по клинико-затратным группам, создание новых программных разработок в медицине, актуальные вопросы «эмоционального выгорания» медицинских работников.

Сергей Диордица заверил, что «сотрудничество ВОЗ и Республики Беларусь носит дружественный характер и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
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