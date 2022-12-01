В Венском международном центре Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 28 ноября по 2 декабря проходит координационная встреча по обсуждению проектов международной технической помощи МАГАТЭ для Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе встречи обсуждаются вопросы практического взаимодействия в рамках действующих проектов международной технической помощи МАГАТЭ «Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС» и «Повышение компетентности аварийных служб в части выполнения обязанностей, касающихся готовности и реагирования в случае радиологических аварийных ситуаций и оперативного оповещения», реализуемых Госатомнадзором и МЧС.

Повестка мероприятия также включает рассмотрение вопросов технического сотрудничества МЧС и МАГАТЭ с учетом целей и задач Рамочной программы сотрудничества на 2022-2027 годы в части механизмов разработки и одобрения проектных заявок по тематике обеспечения ядерной и радиационной безопасности и совершенствования системы аварийного реагирования.

В мероприятии принимают участие специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора), курирующие вопросы реализации проектов международной технической помощи, а также представители инистерств иностранных дел, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.