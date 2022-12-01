ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ МАГАТЭ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ В ВЕНЕ


14:56 01.12.2022

В Венском международном центре Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 28 ноября по 2 декабря проходит координационная встреча по обсуждению проектов международной технической помощи МАГАТЭ для Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе встречи обсуждаются вопросы практического взаимодействия в рамках действующих проектов международной технической помощи МАГАТЭ «Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС» и «Повышение компетентности аварийных служб в части выполнения обязанностей, касающихся готовности и реагирования в случае радиологических аварийных ситуаций и оперативного оповещения», реализуемых Госатомнадзором и МЧС.

Повестка мероприятия также включает рассмотрение вопросов технического сотрудничества МЧС и МАГАТЭ с учетом целей и задач Рамочной программы сотрудничества на 2022-2027 годы в части механизмов разработки и одобрения проектных заявок по тематике обеспечения ядерной и радиационной безопасности и совершенствования системы аварийного реагирования.

В мероприятии принимают участие специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора), курирующие вопросы реализации проектов международной технической помощи, а также представители инистерств иностранных дел, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
валюта курс
EUR 2.5028
USD 2.4325
RUB 3.9862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5110 2.5240
USD 2.4320 2.4350
RUB 3.0000 3.9850
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0290 1.0390
EUR/RUB 63.0000 78.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте