Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БФФПП, подписанный 29 ноября 2022 года в рамках XXVI Международного форума «Российский промышленник» документ предусматривает информационное сотрудничество, налаживание кооперационных связей между субъектами МСП Санкт-Петербурга и Беларуси, в том числе посредством проведения контактно-кооперационных бирж.

Кроме того, стороны планируют проводить совместных мероприятия, направленные на широкое информирование субъектов МСП об актуальных вопросах развития предпринимательства (семинары, практикумы, тренинги, конференции, «круглые столы», форумы и т.п.).