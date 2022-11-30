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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БФФПП И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:08 01.12.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БФФПП, подписанный 29 ноября 2022 года в рамках XXVI Международного форума «Российский промышленник» документ предусматривает информационное сотрудничество, налаживание кооперационных связей между субъектами МСП Санкт-Петербурга и Беларуси, в том числе посредством проведения контактно-кооперационных бирж.
Кроме того, стороны планируют проводить совместных мероприятия, направленные на широкое информирование субъектов МСП об актуальных вопросах развития предпринимательства (семинары, практикумы, тренинги, конференции, «круглые столы», форумы и т.п.).
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