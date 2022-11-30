|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦОБЪЕКТОВ И ЖИЛЬЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:13 01.12.2022
Беларусь может принять участие в строительстве социальных объектов и жилья в Приморском крае. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра архитектуры и строительства Александра Шваюнова с главой Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в ходе переговоров стороны также рассмотрели возможное сотрудничество РУП «Белстройцентр и ООО «Стройтрансгаз-Восток» в рамках заключенного договора на выполнение строительных работ по внутренней отделке «Музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке».
Кроме того, речь шла о возможности проектирования социальных объектов входящей в систему Минстройархитетуры организацией ОАО «Институт Белгоспроект», а также о перспективах сотрудничества ЗАО «ВиаСЕТрейд» с компаниями Приморского края в части проектирования и осуществления комплексной застройки территорий, строительству индивидуального жилья.
«Мы обсудили планы для работы на будущее. У нас есть определенный опыт во взаимодействии на примере Калужской области», - прокомментировал Александр Шваюнов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
Курсы в банках
на 01.12.2022
Конвертация в банках
на 01.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте