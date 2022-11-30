Беларусь может принять участие в строительстве социальных объектов и жилья в Приморском крае. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра архитектуры и строительства Александра Шваюнова с главой Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в ходе переговоров стороны также рассмотрели возможное сотрудничество РУП «Белстройцентр и ООО «Стройтрансгаз-Восток» в рамках заключенного договора на выполнение строительных работ по внутренней отделке «Музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке».

Кроме того, речь шла о возможности проектирования социальных объектов входящей в систему Минстройархитетуры организацией ОАО «Институт Белгоспроект», а также о перспективах сотрудничества ЗАО «ВиаСЕТрейд» с компаниями Приморского края в части проектирования и осуществления комплексной застройки территорий, строительству индивидуального жилья.

«Мы обсудили планы для работы на будущее. У нас есть определенный опыт во взаимодействии на примере Калужской области», - прокомментировал Александр Шваюнов.