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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦОБЪЕКТОВ И ЖИЛЬЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


09:13 01.12.2022

Беларусь может принять участие в строительстве социальных объектов и жилья в Приморском крае. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра архитектуры и строительства Александра Шваюнова с главой Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в ходе переговоров стороны также рассмотрели возможное сотрудничество РУП «Белстройцентр и ООО «Стройтрансгаз-Восток» в рамках заключенного договора на выполнение строительных работ по внутренней отделке «Музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке».

Кроме того, речь шла о возможности проектирования социальных объектов входящей в систему Минстройархитетуры организацией ОАО «Институт Белгоспроект», а также о перспективах сотрудничества ЗАО «ВиаСЕТрейд» с компаниями Приморского края в части проектирования и осуществления комплексной застройки территорий, строительству индивидуального жилья.

«Мы обсудили планы для работы на будущее. У нас есть определенный опыт во взаимодействии на примере Калужской области», - прокомментировал Александр Шваюнов.
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