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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СУДАН ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
16:11 30.11.2022
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился с послом Судана в Беларуси Мохаммедом Омер Муса Али.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, на встрече стороны обсудили активизацию работы в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между странами в области сельского хозяйства, подписанного в 2016 году ведомствами.
Стороны договорились о формировании белорусской группы для визита в Судан в целях проработки вопросов поставок белорусской молочной продукции и импорта товаров из Судана.
Основные культуры Судана представлены сахарным тростником, сорго, арахисом и просо. Следует отметить специализацию страны на производстве и экспорте гуммиарабика (твердая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов акаций; используется в производстве клея, конфет и фармацевтических препаратов). По экспорту данного продукта страна является мировым лидером.
Животноводство - одна из важных отраслей сельского хозяйства Судана. Страна является четвертой в мире по количеству скота.
Беларусь в 2021 году экспортировала в Судан тракторы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, различные виды приборов и аппаратуры.
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