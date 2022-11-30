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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ ИЗ 10 РЕГИОНОВ РОССИИ


14:26 30.11.2022

С момента запуска площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в конце мая 2022 г. на ней уже заключили сделки компании из 10 регионов Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе круглого стола «Россия-Беларусь. Новые возможности сотрудничества», состоявшегося в рамках международного форума «Российский промышленник 2022», который проходит 29 ноября — 1 декабря вСанкт-Петербурге.

По его словам, россияне выступают как в качестве продавцов, так и покупателей импортозамещающих товаров.

«Сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биржевой торговли импортозамещающими товарами динамично развивается. Нашей торговой платформой уже воспользовались компании из Московской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Волгоградской, Тульской, Орловской, Новосибирской и Нижегородской областей, а также из Республики Татарстан. Основной объем сделок пришелся на такие группы товаров, как электрооборудование, осветительные приборы, мебель и изделия из пластмасс. Вся эта продукция в равной степени востребована и в Беларуси, и в России, поэтому российские участники работали в обоих направлениях — на покупку и на продажу. В стоимостном выражении товарооборот по импортозамещающим позициям составил более 290 миллионов российских рублей», - заявил Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

В целом, по словам представителя БУТБ, в текущем году белорусско-российская биржевая торговля демонстрирует высокие темпы роста — главным образом в связи с приходом на биржевую площадку значительного количества новых компаний из России.

«Если раньше российские предприятия предпочитали внебиржевые схемы работы на белорусском рынке, то сейчас мы наблюдаем иную тенденцию — стабильный приток новых участников торгов из России. С начала года у нас аккредитовались почти 300 резидентов Российской Федерации, или около 10% от общего количества российских клиентов биржи. В результате сумма сделок с участием россиян за январь-октябрь достигла без малого 10 миллиардов российских рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Естественно, это далеко не предел, и к концу года мы планируем выйти на еще более высокие показатели», - подчеркнул Александр Башлий.
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