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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ДО 2024 ГОДА ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ 35 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


09:08 30.11.2022

Беларусь и Китай до 2024 года планируют реализовать 35 научно-технических проектов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков во время четвертого заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Он отметил, что реализация проектов с Китаем должна быть интересна, выгодна и одобрена обеими странами.

"По итогам конкурса, который проводился в два этапа в Шанхае, были одобрены 35 проектов для реализации в 2022-2024 годах. Источники объемов финансирования и нормативно-правовая база позволяют исследователям и разработчикам из обеих стран участвовать в взаимовыгодных и интересных направлениях в области развития науки и техники, - рассказал Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ. - Одобренные на конкурсе проекты были представлены в самых приоритетных для Беларуси и Китая направлениях, которые перечислены в указе Президента от 7 мая 2020 года №156 "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы". В Китае есть аналогичные документы и соответствующие органы, которые занимаются определением приоритетных направлений научного и технического развития".

Основными приоритетами научно-технического развития Беларуси определены цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них производства, биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства, энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование, машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы, а также другие.

"Ориентируясь на все приоритеты, были выполнены необходимые процедуры по отбору совместных проектов. Мы сопоставили желания двух стран и эта корреляция вышла на 35 проектов. Мы можем констатировать положительную динамику в рамках нашего взаимодействия. Помимо этого, коллеги из Китая дали согласие на проекты, реализация которых запланирована с 2024 года. Планируется минимум 20, но, как показывает практика, их будет больше", - рассказал руководитель ГКНТ.

Сергей Шлычков отметил, что стратегические приоритетные направления развития науки и технологий Беларуси и Китайской Народной Республики на среднесрочный период во многом совпадают.

"Поэтому можно с уверенностью сказать, что у Беларуси и Китая существует огромный потенциал для реализации совместных проектов по целому ряду направлений, представляющих взаимный интерес", - добавил он.

На заседании белорусская сторона проинформировала китайских коллег о научно-техническом и инновационном развитии страны, развитии инновационной инфраструктуры, а также сообщила о последних достижениях в области науки и технологий. Представители КНР в свою очередь рассказали об итогах работы ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии, в частности по вопросам науки и техники, образования и человеческого развития, а также сообщили о содержании национального плана 14-й пятилетки по направлению международного научно-технического и инновационного сотрудничества. Китайская сторона выразила уверенность в развитии сотрудничества в сфере науки и инноваций. В ходе обсуждения достигнута договоренность о проведении совместного белорусско-китайского конкурса научно-технических проектов на 2024-2025 годы.

Помимо этого, представители Беларуси и Китая отметили важность использования онлайн-технологий для организации научно-технических мероприятий в условиях действующих ограничений, связанных с COVID-19. В то же время участники заседания выразили надежду на скорейшее возобновление очного проведения мероприятий, что позволит повысить их эффективность.

По итогам мероприятия стороны договорились провести пятое заседание комиссии в 2024 году в Беларуси.
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