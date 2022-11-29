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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АМКОДОР ПОСТАВИТ НОВУЮ ПАРТИЮ ДОРОЖНЫХ МАШИН В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ


14:34 29.11.2022

ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» и АО «Примавтодор» подписали двустороннее соглашение о поставках дорожных машин в Приморский край.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, согласно подписанному 27 ноября 2022 года соглашению, в Приморский край планируется поставить 8 моделей машин: автогрейдер AMKODOR G160, экскаватор пневмоколесный AMKODOR EW-1400A, каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811, каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6622В, погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352, бульдозер AMKODOR D201, погрузчик универсальный АМКОДОР 352С, машину подметально-уборочную AMKODOR MV20.

Стоит отметить, что холдинг уже поставил в Приморский край техники на 2 млн долларов США. А до конца текущего года планируются поставки еще на 1 млн долларов.
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