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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР ПОСТАВИТ НОВУЮ ПАРТИЮ ДОРОЖНЫХ МАШИН В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
14:34 29.11.2022
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» и АО «Примавтодор» подписали двустороннее соглашение о поставках дорожных машин в Приморский край.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, согласно подписанному 27 ноября 2022 года соглашению, в Приморский край планируется поставить 8 моделей машин: автогрейдер AMKODOR G160, экскаватор пневмоколесный AMKODOR EW-1400A, каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811, каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6622В, погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352, бульдозер AMKODOR D201, погрузчик универсальный АМКОДОР 352С, машину подметально-уборочную AMKODOR MV20.
Стоит отметить, что холдинг уже поставил в Приморский край техники на 2 млн долларов США. А до конца текущего года планируются поставки еще на 1 млн долларов.
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