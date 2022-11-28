МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЕЩЕ ОДНО ГЕНКОНСУЛЬСТВО РОССИИ ОТКРОЕТСЯ В БЕЛАРУСИ

12:26 29.11.2022 Россия планирует открыть генконсульство в Гродно. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно опубликованному на российском официальном интернет-портале правовой информации распоряжению, МИД России поручено установить штатную численность работников генконсульства РФ в Гродно в пределах установленной численности работников загранучреждений ведомства и утвердить его штатное расписание. Гродно станет вторым областным центром Беларуси, где будет работать российское генконсульство. Первым в 1994 году стал Брест. Посольство РФ в Минске открылось в 1992 году.