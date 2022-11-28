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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕЩЕ ОДНО ГЕНКОНСУЛЬСТВО РОССИИ ОТКРОЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
12:26 29.11.2022
Россия планирует открыть генконсульство в Гродно. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно опубликованному на российском официальном интернет-портале правовой информации распоряжению, МИД России поручено установить штатную численность работников генконсульства РФ в Гродно в пределах установленной численности работников загранучреждений ведомства и утвердить его штатное расписание.
Гродно станет вторым областным центром Беларуси, где будет работать российское генконсульство. Первым в 1994 году стал Брест.
Посольство РФ в Минске открылось в 1992 году.
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