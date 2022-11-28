ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛУТТА-ПЭК» НАМЕРЕНА СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»


10:27 29.11.2022

Руководство и сотрудники ООО «Лутта-Пэк» (КНР) 28 ноября 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, гости ознакомились с условиями деятельности в парке, льготным и правовым режимом, осмотрели один из типовых корпусов, которые предлагаются компаниям для организации производства.

Администрация парка и «Лутта-Пэк» подписали соглашение о намерениях вхождения компании в «Великий камень» в качестве резидента. Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества и реализации проекта.

«Лутта-Пэк» основана в 1996 году в Циндао. Она является одним из основных производителей асептической бумажной продукции в Китае, применяя в своей деятельности инновационные технологии выпуска упаковочных материалов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.11.2022
валюта курс
EUR 2.4985
USD 2.4204
RUB 3.9902
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4985 +0.0046
USD 2.4204 +0.0043
RUB 3.9902 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5050 2.5250
USD 2.4240 2.4300
RUB 3.0000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0330 1.0410
EUR/RUB 63.5000 78.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте