Руководство и сотрудники ООО «Лутта-Пэк» (КНР) 28 ноября 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, гости ознакомились с условиями деятельности в парке, льготным и правовым режимом, осмотрели один из типовых корпусов, которые предлагаются компаниям для организации производства.

Администрация парка и «Лутта-Пэк» подписали соглашение о намерениях вхождения компании в «Великий камень» в качестве резидента. Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества и реализации проекта.

«Лутта-Пэк» основана в 1996 году в Циндао. Она является одним из основных производителей асептической бумажной продукции в Китае, применяя в своей деятельности инновационные технологии выпуска упаковочных материалов.