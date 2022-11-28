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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛУТТА-ПЭК» НАМЕРЕНА СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
10:27 29.11.2022
Руководство и сотрудники ООО «Лутта-Пэк» (КНР) 28 ноября 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, гости ознакомились с условиями деятельности в парке, льготным и правовым режимом, осмотрели один из типовых корпусов, которые предлагаются компаниям для организации производства.
Администрация парка и «Лутта-Пэк» подписали соглашение о намерениях вхождения компании в «Великий камень» в качестве резидента. Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества и реализации проекта.
«Лутта-Пэк» основана в 1996 году в Циндао. Она является одним из основных производителей асептической бумажной продукции в Китае, применяя в своей деятельности инновационные технологии выпуска упаковочных материалов.
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