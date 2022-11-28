|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНФИНЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ И ДРАГКАМНЯМИ
09:15 29.11.2022
В Москве 25 ноября 2022 года состоялась встреча замминистров Беларуси и России.
С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра финансов Владислав Татаринович, с российской - заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Во встрече приняли участие представители Минфинов, Гознаков, пробирных служб и Гохранов двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина Беларуси, в ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, в том числе взаимодействие при перемещении ювелирных и других бытовых изделий между нашими странами, а также между национальными системами маркировки. Особое внимание было уделено созданию отраслевого цифрового пространства и углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами ювелирного рынка России и Беларуси.
В выступлении Владислава Татариновича отмечена конструктивная позиция российских коллег по всем направлениям сотрудничества в сфере драгметаллов и драгкамней и оперативное взаимодействие министерств финансов России и Беларуси.
Среди результативных направлений взаимодействия подчеркнута совместная работа в рамках Схемы сертификации Кимберлийского процесса, в том числе во время Пленарного заседания в Габороне (Ботсвана) в ноябре текущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
Курсы в банках
на 29.11.2022
Конвертация в банках
на 29.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте