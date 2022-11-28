В Москве 25 ноября 2022 года состоялась встреча замминистров Беларуси и России.

С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра финансов Владислав Татаринович, с российской - заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Во встрече приняли участие представители Минфинов, Гознаков, пробирных служб и Гохранов двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина Беларуси, в ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, в том числе взаимодействие при перемещении ювелирных и других бытовых изделий между нашими странами, а также между национальными системами маркировки. Особое внимание было уделено созданию отраслевого цифрового пространства и углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами ювелирного рынка России и Беларуси.

В выступлении Владислава Татариновича отмечена конструктивная позиция российских коллег по всем направлениям сотрудничества в сфере драгметаллов и драгкамней и оперативное взаимодействие министерств финансов России и Беларуси.

Среди результативных направлений взаимодействия подчеркнута совместная работа в рамках Схемы сертификации Кимберлийского процесса, в том числе во время Пленарного заседания в Габороне (Ботсвана) в ноябре текущего года.