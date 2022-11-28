Делегация Белорусской железной дороги во главе с начальником Владимиром Морозовым приняла участие в 77-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, которое прошло 24-25 ноября 2022 года в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе заседания рассмотрены вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке нормативных документов, обеспечивающих технологическое единство железных дорог.

В частности, Советом по железнодорожному транспорту подведены итоги работы сети железных дорог за 9 месяцев 2022 года, определены меры, направленные на улучшение организации перевозочного процесса, эффективное использование подвижного состава, развитие и работу пассажирского комплекса в международном сообщении. Также утверждены план формирования грузовых поездов и порядок направления вагонопотоков в международном сообщении на 2022/2023 годы, размеры грузового движения по межгосударственным стыковым пунктам, перечень международных специализированных поездов для перевозки грузов в универсальном подвижном составе, международных контейнерных поездов, контрейлерных и контейнеро-контрейлерных поездов.

В мероприятии приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Ирана.

77-е заседание проводилось под эгидой 30-летия создания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.