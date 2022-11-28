ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПРИМОРСКИМ КРАЕМ ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОС В 3,5 РАЗА


14:25 28.11.2022

Товарооборот между Беларусью и Приморским краем за три года вырос в 3,5 раза и, по предварительным результатам за 2022 год, очевидно, что он вырастет еще. Это отметил глава Приморского края России Олег Кожемяко на состоявшейся 28 ноября встрече с Лукашенко.

Он обратил внимание, что значительно увечились поставки в Приморский край белорусских продуктов питания. Они выросли в восемь раз с 2019 по 2021 год. А по итогам 2022 года этот рост будет еще существеннее.

"Приморчане распробовали белорусскую продукцию", - сказал он.

Олег Кожемяко отметил сотрудничество с промышленными предприятиями. В частности, за 10 месяцев этого года Приморский край приобрел порядка 109 единиц техники, в том числе 21 автомобиль БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн. Продолжается работа по созданию сервисного центра, где на одной площадке будет представлено порядка 40 единиц различной техники белорусского производства.

Он заверил, что ситуация в экономике развивается достаточно неплохо. Это связано с тем, что сейчас вектор торговли и поставок продукции сменился на Восток и порты Приморского края получили большую работу, нагрузку. Например, недавно через порты Владивостока были отправлены несколько десятков контейнеров в интересах белорусского производителя автомобилей "Джили".

"Пока у нас экономика работает устойчиво. Конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением. Но тем не менее мы их тоже решаем", - отметил Олег Кожемяко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2022
валюта курс
EUR 2.4939
USD 2.4161
RUB 3.9936
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4985 +0.0046
USD 2.4204 +0.0043
RUB 3.9902 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5100
USD 2.4170 2.4240
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0310 1.0400
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.7000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте