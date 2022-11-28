Товарооборот между Беларусью и Приморским краем за три года вырос в 3,5 раза и, по предварительным результатам за 2022 год, очевидно, что он вырастет еще. Это отметил глава Приморского края России Олег Кожемяко на состоявшейся 28 ноября встрече с Лукашенко.

Он обратил внимание, что значительно увечились поставки в Приморский край белорусских продуктов питания. Они выросли в восемь раз с 2019 по 2021 год. А по итогам 2022 года этот рост будет еще существеннее.

"Приморчане распробовали белорусскую продукцию", - сказал он.

Олег Кожемяко отметил сотрудничество с промышленными предприятиями. В частности, за 10 месяцев этого года Приморский край приобрел порядка 109 единиц техники, в том числе 21 автомобиль БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн. Продолжается работа по созданию сервисного центра, где на одной площадке будет представлено порядка 40 единиц различной техники белорусского производства.

Он заверил, что ситуация в экономике развивается достаточно неплохо. Это связано с тем, что сейчас вектор торговли и поставок продукции сменился на Восток и порты Приморского края получили большую работу, нагрузку. Например, недавно через порты Владивостока были отправлены несколько десятков контейнеров в интересах белорусского производителя автомобилей "Джили".

"Пока у нас экономика работает устойчиво. Конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением. Но тем не менее мы их тоже решаем", - отметил Олег Кожемяко.