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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ В КАЗАХСТАНЕ
11:38 28.11.2022
При поддержке посольства Беларуси в Казахстане 25 ноября 2022 года состоялся бизнес-форум: «Беларусь-Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве».
Организаторами форума выступили инвестиционно-консалтинговая компания ASER и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
Как сообщает сайт парка «Великий камень», на форуме участники осветили возможности ведения бизнеса в Беларуси и Казахстане, привлечения инвестиций, логистики и торговли между странами.
Руководство СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» представило преимущества ведения бизнеса на территории индустриального парка «Великий камень», в том числе возможность приобретения земельных участков в частную собственность и быстрая реализация инвестиционных проектов в готовых производственных площадях.
С учетом большого спроса к логистике, новым маршрутам, а также маршруту в рамках «Пояса и Пути» представлен инвестиционный проект по строительству мультимодального железнодорожного терминала, реализуемого ЗАО «Железнодорожный гейтвэй» – резидентом индустриального парка «Великий камень».
В ходе панельных дискуссий спикеры обсудили тренды, новые решения и цифровизацию в логистике, а также потенциал синергии инвестиционных проектов как Беларуси и Казахстана так и стран участниц ЕАЭС.
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