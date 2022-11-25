При поддержке посольства Беларуси в Казахстане 25 ноября 2022 года состоялся бизнес-форум: «Беларусь-Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве».

Организаторами форума выступили инвестиционно-консалтинговая компания ASER и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

Как сообщает сайт парка «Великий камень», на форуме участники осветили возможности ведения бизнеса в Беларуси и Казахстане, привлечения инвестиций, логистики и торговли между странами.

Руководство СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» представило преимущества ведения бизнеса на территории индустриального парка «Великий камень», в том числе возможность приобретения земельных участков в частную собственность и быстрая реализация инвестиционных проектов в готовых производственных площадях.

С учетом большого спроса к логистике, новым маршрутам, а также маршруту в рамках «Пояса и Пути» представлен инвестиционный проект по строительству мультимодального железнодорожного терминала, реализуемого ЗАО «Железнодорожный гейтвэй» – резидентом индустриального парка «Великий камень».

В ходе панельных дискуссий спикеры обсудили тренды, новые решения и цифровизацию в логистике, а также потенциал синергии инвестиционных проектов как Беларуси и Казахстана так и стран участниц ЕАЭС.