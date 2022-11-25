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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СРОКИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В МИНСК ГЛАВЫ МИД РОССИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
10:14 28.11.2022
Принято решение отложить совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, которые планировались на 27-28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
В сообщении поясняется, что такое решение принято в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно.
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