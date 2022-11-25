В Минсельхозпроде прошли переговоры с представителями китайской компании «Луттапэк» по вопросу поставки упаковки на белорусские организации молочной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

«Стороны в позитивном ключе оценили планы компании по организации продаж и планированию производства асептической упаковки в Республике Беларусь», - говорится в сообщении.

Для представителей компании организованы посещения ряда белорусских молокоперерабатывающих организаций с целью уточнения качественных и технических характеристик.