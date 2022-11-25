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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОБСУЖДАЕТ С КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ ПОСТАВКИ УПАКОВКИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
09:16 28.11.2022
В Минсельхозпроде прошли переговоры с представителями китайской компании «Луттапэк» по вопросу поставки упаковки на белорусские организации молочной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
«Стороны в позитивном ключе оценили планы компании по организации продаж и планированию производства асептической упаковки в Республике Беларусь», - говорится в сообщении.
Для представителей компании организованы посещения ряда белорусских молокоперерабатывающих организаций с целью уточнения качественных и технических характеристик.
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