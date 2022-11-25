Беларусь и Сирия нашли новые точки роста в двусторонних отношениях. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Сейчас очень важно консолидировать всех наших друзей. В этом контексте мы рассматривали и наш визит в Сирийскую Арабскую Республику по приглашению премьер-министра страны. Вчера мы провели очень плодотворную встречу. Обсудили все, что происходит в двусторонних отношениях, и, на мой взгляд, самое главное - нашли новые точки для роста", - констатировал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В свою очередь Башар Асад отметил, что визит белорусской делегации в Сирию очень важен.

"Ваш визит очень важен для нас. Это только начало. За эти два дня мы подписали достаточно много соглашений. Я полагаю, что необходимо сконцентрироваться на нескольких основных и добиться их предметной реализации", - сказал Башар Асад.

По его словам, к сожалению, пока сторонам не удалось добиться большого взаимодополнения в экономике двух стран. Вместе с тем у Сирии и Беларуси есть большой потенциал для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сирии развивается на фоне непростых условий экономических санкций в отношении Сирии, разрушения транспортной и социальной инфраструктуры, острого дефицита финансовых средств у сирийского правительства и снижения покупательной способности населения. В 2021 году товарооборот Беларуси и Сирии составил $8,2 млн (рост на 41,3% к 2020 году), экспорт - $7,6 млн (рост на 47,9%), импорт - $0,6 млн (рост на 6,1%). Сальдо положительное - $7 млн.