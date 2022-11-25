ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И СИРИЯ НАШЛИ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА В ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ


15:25 25.11.2022

Беларусь и Сирия нашли новые точки роста в двусторонних отношениях. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Сейчас очень важно консолидировать всех наших друзей. В этом контексте мы рассматривали и наш визит в Сирийскую Арабскую Республику по приглашению премьер-министра страны. Вчера мы провели очень плодотворную встречу. Обсудили все, что происходит в двусторонних отношениях, и, на мой взгляд, самое главное - нашли новые точки для роста", - констатировал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В свою очередь Башар Асад отметил, что визит белорусской делегации в Сирию очень важен.

"Ваш визит очень важен для нас. Это только начало. За эти два дня мы подписали достаточно много соглашений. Я полагаю, что необходимо сконцентрироваться на нескольких основных и добиться их предметной реализации", - сказал Башар Асад.

По его словам, к сожалению, пока сторонам не удалось добиться большого взаимодополнения в экономике двух стран. Вместе с тем у Сирии и Беларуси есть большой потенциал для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сирии развивается на фоне непростых условий экономических санкций в отношении Сирии, разрушения транспортной и социальной инфраструктуры, острого дефицита финансовых средств у сирийского правительства и снижения покупательной способности населения. В 2021 году товарооборот Беларуси и Сирии составил $8,2 млн (рост на 41,3% к 2020 году), экспорт - $7,6 млн (рост на 47,9%), импорт - $0,6 млн (рост на 6,1%). Сальдо положительное - $7 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
валюта курс
EUR 2.4919
USD 2.4151
RUB 3.9946
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4939 +0.002
USD 2.4161 +0.001
RUB 3.9936 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4950 2.5000
USD 2.4150 2.4200
RUB 3.0000 3.9950
подробнее

Конвертация в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0300 1.0360
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте