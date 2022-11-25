Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ. Об этом на информационной встрече с коллективом складского хозяйства рассказал Александр Бориков.

По его словам, ситуация на мировом рынке металлургии остается непростой. Вместе с тем по итогам Международной выставки «Металл-Экспо 2022» заключены долгосрочные соглашения с КАМАЗом, с «Группой ГАЗ» и УАЗ.

«О стабильной работе предприятия лучше всего говорит повышение заработной платы. Возможно, оно будет не последним», - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.