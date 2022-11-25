|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БМЗ
13:46 25.11.2022
Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ. Об этом на информационной встрече с коллективом складского хозяйства рассказал Александр Бориков.
По его словам, ситуация на мировом рынке металлургии остается непростой. Вместе с тем по итогам Международной выставки «Металл-Экспо 2022» заключены долгосрочные соглашения с КАМАЗом, с «Группой ГАЗ» и УАЗ.
«О стабильной работе предприятия лучше всего говорит повышение заработной платы. Возможно, оно будет не последним», - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
Курсы в банках
на 25.11.2022
Конвертация в банках
на 25.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте